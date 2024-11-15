Ищете стабильную работу? Пограничная служба КНБ приглашает на контрактную службу

Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан объявил о наборе граждан на воинскую службу по контракту, а также офицеров запаса на вакантные должности.
Как сообщили в ведомстве, кандидатам предлагают стабильную работу, социальные гарантии и возможности для карьерного роста.
Согласно информации, заработная плата военнослужащих начинается от 270 тысяч тенге. Кроме того, в ближайшее время ожидается повышение денежного довольствия до 20%.
Также предусмотрены жилищные выплаты в размере от 56 тысяч тенге на каждого члена семьи, бесплатный проезд к месту проведения отпуска для военнослужащего и членов его семьи, полный социальный пакет и государственные гарантии.
В Пограничной службе отмечают, что служба предоставляет возможность профессионального развития, стабильности и уважения к выбранной профессии.
По вопросам трудоустройства жители Костаная могут обратиться по адресу: улица Сагадата Нурмагамбетова, 61/1. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-747-976-79-20.
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