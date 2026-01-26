В социальных сетях, особенно на платформе Threads, всё чаще появляются публикации с предложениями познакомиться — «ищу жену», «ищу мужа», «в поиске серьёзных отношений». Однако за подобными постами могут скрываться не только реальные пользователи, но и мошенники, сообщает Polisia.kz.

Злоумышленники, как правило, выдают себя за привлекательных мужчин или женщин, активно вступают в переписку, проявляют внимание и быстро выстраивают доверительное общение. Со временем диалог может перейти к просьбам о финансовой помощи.

Схема обмана, как отмечают специалисты, развивается поэтапно: сначала происходит активное общение и формирование эмоциональной привязанности, затем появляются рассказы о сложных жизненных обстоятельствах, болезни, срочных расходах или «выгодных инвестициях». После этого следует просьба перевести деньги — нередко на зарубежные криптокошельки или через третьих лиц. Получив средства, мошенники прекращают общение или блокируют собеседника.

Поводом для настороженности должны стать просьбы о переводе денег, отказ от видеосвязи и личных встреч, а также использование фотографий, которые могут принадлежать другим людям.

Правоохранительные органы рекомендуют не передавать деньги и личные данные интернет-знакомым, не отправлять личные фотографии, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять профили и информацию о собеседниках, а при возникновении сомнений — прекращать общение.

В Департамент по противодействию киберпреступности МВД РК призывают граждан быть особенно внимательными при онлайн-знакомствах и сообщать о всех фактах противоправных действий.

