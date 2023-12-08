Ищут авто на газу. Сотрудники ДЧС проводят рейды в Костанайской области

Как выполняется в Костанае запрет въезда транспорта с газо-баллонным оборудованием на подземные и закрытые паркинги, проверяют сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Цель проверок, как раз таки не допустить возникновения этих самых чрезвычайных ситуаций. Сотрудники департамента отмечают, что количество машин, переведенных владельцами на сжиженный газ, за последние годы в Казахстане заметно увеличилось.

«Именно в Костанайской области количество данного автотранспорта составляет около 14 тысяч. На этом фоне многократно увеличились риски возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций, которые влекут за собой гибель людей, и причинение материального ущерба», — говорит заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области Еркын Аушахметов.

Запрет на парковку на закрытых паркингах и крытых стоянках автомобилям на сжиженном газе действует в Казахстане уже четыре года. Но, как показали предыдущие подобные рейды сотрудников ДЧС и полиции, соблюдают это требование не все автовладельцы. Да и охранникам объектов с закрытыми стоянками, пока не так просто распознать, какой вид топлива используется на машине. Но, скоро станет легче.

«С первого января в Казахстане введен специальный знак для оснащения автомобиля, у которого есть ГБО, что бы при въезде на паркинг, либо в закрытое какое-то помещение, было видно, что данный автомобиль нельзя будет проезжать в это помещение», — сказал Еркын Аушахметов.

— Вот, у нас даже указатели есть, «с газом нельзя заезжать». Я не имею права запустить в ТРЦ.

— Все, понял. Понял вас.

Некоторые владельцы автомобилей на газе, уже в курсе предстоящего нововведения насчет наклейки, уже её приобрели, и с удовольствием делятся с другими информацией, где эти самоклеющиеся знаки можно достать.

«Есть люди, которые занимаются в типографии, в различных магазинах находятся, и, соответственно мы, общаясь друг с другом, узнаем информацию, где можно взять наклейку. А наклейку можно взять в любой типографии», — говорит Валерий Родионов.

С первого января владельцев машин с ГБО, за отсуствие такой наклейки начнут наказывать. Штраф по статье о нарушении иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, составляет 10 тысяч тенге.

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