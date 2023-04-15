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Ищут кандидатов. ДКНБ по Костанайской области ждёт на работу более 300 сотрудников

Фото из открытых источников

Причем речь идет не только о наборе на воинскую службу. Ищут и тех, кто хочет обучаться в военных вузах. 

Максут Бесимбаев, вернувшись с армии, решил продолжить службу, но теперь уже по контракту. Парень говорит, что стоять на страже границы, то есть служить в погран войсках, ему нравится.

«Я получается патриот своей страны, хочу охранять государственную границу. Живу сам фактически возле границы, поселок Карабалык. Много пограничников там тоже. С детства мечтал стать», — говорит кандидат Максут Бисембаев.

Максут Бесимбаев в числе кандидатов, которые проходят отбор для работы в департаменте пограничной службы КНБ по Костанайской области. Ведется он по трем направлениям. Готовы принять как на воинскую службу, так и для обучения в пограничной академии Казахстана и военных вузах России, а также ищут выпускников вузов, обучавшихся без военной кафедры, для прохождения курсов и дальнейшего трудоустройства.

«Какие преимущества — это стабильная заработная плата, то есть она не облагается подоходным налогом, нет социальных исчислений. Все это за счет государства и даже при нахождении на больничном, в отпуске, заработная плата — она все время идет стабильно», — рассказал заместитель начальника департамента пограничной службы КНБ РК по Костанайской области Серик Толеуханов.

Также сотрудникам к отпуску добавляют оздоровительные в размере 2-х окладов, обеспечивают медицинской помощью и формой. Кроме этого предоставляют и служебное жилье, либо жилищные выплаты по 45 тысяч на каждого члена семьи.

«Кроме того, при заступлении на боевое дежурство. а также службу по охране государственной границы, военнослужащих обеспечивают бесплатным питанием, либо денежной компенсацией за это питание. В среднем это у нас на границе около 50 тысяч получается ежемесячно», — говорт Серик Толеуханов.

Отбор кандидатов начали еще прошлой осенью. С начала этого года призвали 15 военнослужащих. Тем не менее, более трехсот вакантных должностей еще свободны.

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