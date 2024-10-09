Найден. Погиб. Такое сообщение распространили волонтёры поисково-спасательного отряды «Дос».
Сегодня в 250 метрах от берега реки Тобол в районе Б. Майлина было найдено тело пропавшего 57-летнего мужчины. Силами спасателей тело погибшего извлечено из воды.
Напомним, 28 сентября мужчина 1967 года рождения отправился на рыбалку и перестал выходить на связь. На берегу реки Тобол в районе Б. Майлина были найдены автомобиль и личные вещи пропавшего.
Поиски велись силами спасателей, полиции, волонтеров, были задействованы плавательные средства и беспилотные летательные аппараты.