Найден. Погиб. Такое сообщение распространили волонтёры поисково-спасательного отряды «Дос».

Сегодня в 250 метрах от берега реки Тобол в районе Б. Майлина было найдено тело пропавшего 57-летнего мужчины. Силами спасателей тело погибшего извлечено из воды.

Напомним, 28 сентября мужчина 1967 года рождения отправился на рыбалку и перестал выходить на связь. На берегу реки Тобол в районе Б. Майлина были найдены автомобиль и личные вещи пропавшего.

Поиски велись силами спасателей, полиции, волонтеров, были задействованы плавательные средства и беспилотные летательные аппараты.

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