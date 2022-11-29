Искали год. Без вести пропавшего в столице парня нашли полицейские в Костанае

Без вести пропавшего в столице 23-летнего парня нашли полицейские и вернули в семью, передает Polisia.kz.

Около года молодого человека искали родственники. 21 января в дневное время парень вышел из дома и не вернулся. О пропавшем брате в полицию обратилась его родная сестра. На его поиски был ориентирован личный состав столичной полиции, возбуждено розыскное дело. В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка обследовали места, где мог находиться пропавший человек, опросили людей, с которыми видели его в последний раз.

Принятыми мерами житель столицы был найден в Костанае, где он работал поваром и проживал на съемной квартире. Молодой человек пояснил, что ушел из дома, задолжав деньги, которые проиграл в азартные игры. Установлено, что парень не в первый раз уходит из дома и пристрастен к играм.

В настоящее время астанчанин находится с родственниками, которые со словами благодарности после обратились к сотрудникам полиции района Алматы.

«Особенно хочу поблагодарить оперуполномоченных Ерболата Жанузакова и Айдара Калиева за добросовестное отношение к своим служебным обязанностям. Все это время полицейские не переставая искали моего племянника и вернули его в семью», – поделился дядя молодого человека.

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