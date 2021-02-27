Искали с вертолёта. Спустя неделю живым найден пастух в Костанайской области

Пастух Амангельды Туржанов пропал 20 февраля в Амангельдинском районе. Он уехал искать лошадей, сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

В масштабных поисках приняли участие около полусотни человек.

Это полицейские, спасатели и местные жители. Также для поисков 49-летнего мужчины прибыл вертолет 26 февраля из Нур -Султана.

С вертолёта увидели лошадь. Мужчина был обнаружен рядом с лошадью. Он закопался в снег.

Амангельды Туржанова забрали в Жезказган в ближайший населённый пункт.

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