В Казахстане введут косвенный метод выявления скрытых доходов. Подробности LS озвучили в Комитете госдоходов.

Фискальные органы вправе определять доходы физических лиц для налогообложения, в том числе с применением косвенных методов. Это делается в рамках контроля для проверки полноты и достоверности сведений, указанных в декларации, сообщили в Комитете государственных доходов.

По данным КГД, для расчетов могут использоваться сведения из других государственных органов и от третьих лиц. Норма действует с 1 января 2021 года и не является новой. Косвенные методы применяются в отношении физических лиц; исключение — граждане, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой.

Если задекларированные доходы не соответствуют расходам (включая приобретение имущества), налоговый орган может применить один из следующих инструментов контроля:

Метод прироста стоимости активов. Сравнивается прирост стоимости имущества, подлежащего госрегистрации (или сделок/прав, требующих регистрации), с доходами, указанными в декларации за проверяемый период.

Сравнивается прирост стоимости имущества, подлежащего госрегистрации (или сделок/прав, требующих регистрации), с доходами, указанными в декларации за проверяемый период. Метод учета затрат. Анализируются и сопоставляются иные расходы физлица, не связанные с покупкой регистрируемого имущества, с задекларированными доходами.

Анализируются и сопоставляются иные расходы физлица, не связанные с покупкой регистрируемого имущества, с задекларированными доходами. Метод учета движения средств на счетах. Сравнивается изменение сумм на банковских счетах в БВУ или организациях, выполняющих отдельные виды банковских операций, с доходами, отраженными в декларациях.

Отдельный порог расхождения, при котором обязательно применяется косвенный метод, Налоговым кодексом не установлен, отметили в КГД.

