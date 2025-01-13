В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело. Судом установлено, что в период с декабря 2019 года по июль 2021 года К. в группе лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, распространила через «WhatsApp» ложную информацию о реализуемых мнимых инвестпрограммах. Подала широкой массе населения ложную информацию о деятельности проекта «Finiko» и агитировала потенциальных вкладчиков о внесении денежных средств.

Вкладчики привлекались через соцсети, в которых распространялась ложная информация о законной деятельности «Finiko».

Незаконно полученные от клиентов деньги сразу же подвергались процедуре «биткойн миксера», необходимой для усложнения отслеживания транзакции в системе «Биткойн». В дальнейшем деньги аккумулировались у организаторов данной группы, а остальная часть направлялась на выплаты дивидендов. Так создавалась видимость исполнения принятых обязательств для привлечения денежных средств от новых клиентов.

В результате преступных действий К. в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами причинен материальный ущерб 12 гражданам на общую сумму более 42 млн тенге, что является особо крупным размером.

Подсудимая вину и гражданские иски не признала.

Суд назначил К. наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок до 7 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

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