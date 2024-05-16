Иски троих сотрудников Костанайской городской больницы рассмотрел суд

В Костанайский городской суд с иском о признании незаконным и отмене приказов о наложении дисциплинарных взысканий обратились три сотрудника Костанайской городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что исполняющим обязанности заместителя главного врача совместно с врачами гинекологического отделения был проведен разбор историй болезни трех пациентов, которым была оказана экстренная хирургическая помощь дежурным врачом К., по результатам которого выявлены ошибки в действиях молодого врача.

В целях обучения К. тактике лечения истцами были вынесены рекомендации, на основании которых коллегиально вынесено протокольное решение об отстранении К. от ночных дежурств на срок три месяца.

Данные рекомендации руководителем Костанайской городской больницы были расценены, как превышение истцами своих должностных полномочий, поскольку решение было принято без согласования с руководством, в связи, с чем изданы приказы о применении дисциплинарных взысканий в отношении С. в виде выговора, в отношении Т. и Ч. — в виде замечания.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что в действиях истцов не выявлены факты превышения должностных полномочий, поскольку заведующий отделением в соответствии с должностной инструкцией уполномочен проводить разборы ошибок и распределять обязанности, в том числе составлять график работы.

Действия истцов суд расценил, как рекомендация в отношении распределения обязанностей ночного дежурства в отношении К. К тому же данное протокольное решение не повлекло никаких последствий для работника.

Вместе с тем, в отношении одного из истцов нарушена процедура привлечения к дисциплинарной ответственности — вынесен приказ о наказании в отсутствие мотивированного мнения профсоюзного органа.

При таких обстоятельствах судом иск удовлетворен полностью, приказы о наложении дисциплинарных взысканий отменены.

Решение не вступило в законную силу.

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