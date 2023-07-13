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Исключена уголовная ответственность за публичное оскорбление и нарушение неприкосновенности Елбасы

Фото kapital.kz

Данные поправки содержатся в подписанном вчера Токаевым законе от 12 июля 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», сообщает Zakon.kz.

Указанным законом из Уголовного кодекса исключены статьи 373 и 374.

Так, статья 373 предусматривала за публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента РК – Елбасы, а также за осквернение его изображений штраф в размере до 2000 МРП (6 млн 900 тыс. тенге в 2023 году) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Статья 374 устанавливала за нарушение в какой бы то ни было форме гарантий неприкосновенности Первого Президента РК – Елбасы и совместно проживающих с ним членов семьи, в том числе гарантий неприкосновенности имущества, жилых и служебных помещений, личного и служебного транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, гарантий банковской тайны и неприкосновенности банковских счетов, а также неприкосновенности принадлежащих им документов штраф в размере до 5 000 МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Закон вводится в действие 24 июля 2023 года.

12 июля 2023 года  президент подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и ряд сопутствующих законов.

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