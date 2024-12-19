Первичную медико-санитарную помощь хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в Казахстане, передает корреспондент агентства «КазТАГ».

«В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:

1) скорая медицинская помощь;

2) исключить (…)», — говорится в описании изменений в статью 196.

«Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи» Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», которое представлено в сравнительной таблице, прилагаемой к проекту поправок в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования.

Указанный пункт 2, который намерены исключить – это «первичная медико-санитарная помощь».

«В рамках исполнения протокола заседания совета по экономической политике от 14 декабря 2022 года, а также протокола совещания по вопросам ОСМС, под председательством премьер-министра РК от 18 января 2024 года в части разграничения перечней медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования. В рамках исполнения поручения главы государства, данного на расширенном заседании правительства РК 7 февраля 2024 года. Вносится дополнение в статью 196 Кодекса в целях совершенствования пакетов ГОБМП и ОСМС в целях обеспечения базовых гарантий на медицинскую помощь», — сказано в обосновании к указанной поправке.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.