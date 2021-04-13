Искренние отзывы о работодателе Exante и условиях работы с брокером

Реальные отзывы Exante оставляют те, кто хотя бы один раз поработал с платформой и смог лично оценить те преимущества, которые она предоставляет. На трейдера работает абсолютно все, начиная от гибкой юрисдикции и заканчивая двумя типами счетов. Терминал насыщен достоинствами, тестировать которые лучше лично.

Отзывы о компании Exante и о прибыльности сотрудничества с ней

На эффективность торговли влияет размер комиссий и маржинальные условия. У брокера очень приятные требования к комиссионным: необходимо уплатить скромный процент после завершения сделки и оплатить транзакцию по выводу средств. Все остальные услуги Эксанте предоставляет бесплатно.

К маржинальности есть свои требования. Она индивидуальна для каждого финансового инструмента, и так как их в каталоге более 300 тысяч, найти с подходящими условиями не составит труда. Недостаток денежных активов разрешается восполнять ценными бумагами, что облегчает торговлю и делает ее максимально разнообразной. Если нажать на условия сотрудничества, можно получить всю необходимую информацию.

Почему трейдеры выбирают Экзанте

Обратная связь позволяет компании всегда быть в курсе ожиданий клиентов и вовремя предоставлять актуальные и инновационные услуги. Популярностью пользуются два типа счетов, про которые отзывы о компании Exante рассказывают следующее:

демо-счет пополняется виртуальными кредитами;

для открытия демо-счета не нужно собирать пакет документов и вносить средства;

для работы с единым мультивалютным аккаунтом частные клиенты вносят 10 тысяч евро, а корпоративные – 50 тысяч евро;

у мультиаккаунта есть автоконвертация!

С обеими счетами можно заключать сделки по инструментам из финансового каталога. Отзывы о работодателе Exante отмечают, что специалистам компании приходится ежедневно обслуживать более семи тысяч счетов, и все они находятся под надежной защитой, как того и требует Директива Евросоюза о рынках финансовых инструментов. Согласно ее условиям клиенты имеют отличные условия для торговли – свободный выход на более чем 50 мировых рынков, невысокие комиссии, стабильную работу серверов для отсутствия срывов связи в самый неподходящий момент.

Блочная конструкция терминала Эксанте облегчает трейдерам создание оптимального рабочего стола. Мобильное приложение позволяет держать терминал всегда под рукой, не возникает сложностей с его установкой на разные типы гаджетов и операционных систем. Отзывы о компании Exante отмечают профессионализм службы поддержки – обратиться можно на любом из десяти популярных языков, а оперативные подразделения компании есть в разных странах, в том числе Европы и СНГ.