USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

«Полетят самолеты»: В минобороны прокомментировали распространение сообщения

— Сегодня, 10:17
Изображение для новости: «Полетят самолеты»: В минобороны прокомментировали распространение сообщения

Фото пресс-службы минобороны РК

В социальных сетях распространяется видеоролик с якобы официальным заявлением министра обороны Республики Казахстан относительно пролётов воздушных судов через воздушное пространство страны.

В оборонном ведомстве сообщили, что данный видеоматериал является фальсификацией. Видео создано с использованием технологий искусственного интеллекта — так называемого deepfake, а голос смонтирован на основе ранее записанных публичных выступлений.

Распространяемая информация не соответствует действительности и не отражает официальную позицию Министерства обороны.

В ведомстве призвали представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сведения и ориентироваться исключительно на официальные источники.

Также напоминается, что распространение заведомо ложной информации влечёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.