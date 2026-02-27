В социальных сетях распространяется видеоролик с якобы официальным заявлением министра обороны Республики Казахстан относительно пролётов воздушных судов через воздушное пространство страны.
В оборонном ведомстве сообщили, что данный видеоматериал является фальсификацией. Видео создано с использованием технологий искусственного интеллекта — так называемого deepfake, а голос смонтирован на основе ранее записанных публичных выступлений.
Распространяемая информация не соответствует действительности и не отражает официальную позицию Министерства обороны.
В ведомстве призвали представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сведения и ориентироваться исключительно на официальные источники.
Также напоминается, что распространение заведомо ложной информации влечёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
С важной информацией к казахстанцам обратились налоговики
Кибермошенники атакуют: ущерб в Костанайской области превысил 4 млрд тенге
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.