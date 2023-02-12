Исполнили заказ. Дело о поджоге автомобилей рассматривает суд Костаная

Обвиняемыми являются два 27-летних местных жителя.

Согласно обвинению, в июне 2022 года неустановленный следствием человек предложил им совершить поджог автомобиля жительницы Костаная, проживающей в микрорайоне Береке.

Мужинам на карты пришла предоплата в 300 тысяч тенге. Ночью 10-ого июня, с двумя полуторалитровыми бутылками наполненными бензином, они направились на стоянку дома, в котором проживала хозяйка «заказанного» автомобиля «Hyundai Elantra». Машина была подожжена, но загорелись и рядом стоящие автомобили “Волга” и «Opel».

Также частично пострадала машина марки «Mitsubishi». Общая сумма ущерба нанесенного деяниями обвиняемых привысила 13,5 миллионов тенге. Подсудимые в суде полностью признали вину, раскаялись и сообщили, что уже начали частями выплачивать ущерб. В суде идет допрос свидетелей.

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