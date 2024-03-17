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Использование водителями ксеноновых фар прокомментировал начальник ДП Костанайской области

Фотография для новости Использование водителями ксеноновых фар прокомментировал начальник ДП Костанайской области

пресс-служба ДП области

Относительно эксплуатации ксеноновых фар водителями , прокомментировал начальник ДП Костанайской области Ерлан Файзуллин на отчетной встрече.

Любое переоборудование автомобиля, то есть внесение изменений в его конструкцию, должно быть законным, отметил глава ведомства.

«К примеру, если речь идет об установке газобалоннового оборудования на это необходимо соответствующее разрешение, в том числе и от полиции. По завершению процесса установки ГБО в техпаспорт вносится отметка, что на автомобиле установлено дополнительное оборудование. В случае с установкой ксеноновых фар или би-лэдов, в Казахстане использование таких фар, не предусмотренных заводом изготовителя, запрещается. То есть, недопустимо самовольное изменение технических параметров транспортного средства. За это предусмотрен административный штраф, в размере 15 МРП , это порядка 55 тысяч тенге. В прошлом году нами были выявлено более 15 водителей, незаконно установившие ксеноновые фары»,-резюмировал Ерлан Файзуллин.

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