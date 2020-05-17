Использованные маски можно утилизировать как обычный мусор – ВОЗ

Используемые при пандемии защитные маски для лица можно утилизировать как обычные бытовые отходы. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, передает BaigeNews.kz со ссылкой на mk.ru.

По словам Вуйнович, использованные маски могут представлять опасность сразу после того, как их сняли с лица, «но после какого-то времени – практически нет».

Представитель ВОЗ добавила, что как источник заражения маска считается опасной, только если она использовалась в больнице, так как «именно там высокая инфекционность».

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