Полиция предупредила казахстанцев о том, что мошенники стали использовать в своих махинациях сервисы электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

29 октября 2024 года Департамент полиции Абайской области сообщил о новых схемах интернет-мошенничеств, связанных с использованием портала еGov и сервиса 1414.

«В последнее время участились случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками госорганов, отправляют гражданам сообщения от имени службы 1414. Они утверждают, что необходимо предоставить личные данные, подтвердить операции или оплатить несуществующие штрафы и услуги. Будьте осторожны! Настоящие госорганы никогда не запрашивают ваши персональные данные или пароли через звонки или сообщения», – обратились в полиции.

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