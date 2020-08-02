Испытания начались: первую прививку от коронавируса сделали в Казахстане

Первую в Казахстане вакцинацию человека от коронавируса в рамках испытаний провели в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.

Первым казахстанцем, получившим прививку, стал директор центра Кайсар Табынов. Ему ввели препарат под названием COVAX-19. Вакцина разработана в Австралии и в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний.

«Сегодня, наверное, это первая по-настоящему хорошая новость для нашей страны с начала пандемии коронавируса. А именно то, что в Казахстане впервые появилась вакцина от СОVID-19. Вообще тема массовой иммунизации населения от этой крайне неприятной и опасной болезни сейчас очень актуальна в мире. Очень многие специалисты в области иммунологии и вирусологии, уже получив определенные знания о данном типе коронавируса, сходятся во мнении, что остановить пандемию удастся, только начав применять вакцины в разных странах мира. Разработкой этих препаратов занимается огромное количество различных научных коллективов, институтов, компаний. В том числе над отечественной вакциной трудятся и наши специалисты. Уже есть готовые к применению образцы», — сказал корреспондент Григорий Беденко.

Сам процесс массовой вакцинации — это всего лишь вопрос времени. Но именно фактор времени здесь очень важен, так как, к сожалению, инфекция продолжает уносить человеческие жизни. Поэтому Международный центр вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете предлагает альтернативное решение.

Корреспондент телеканала отметил, что в Казахстане собственную вакцину разрабатывает Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, который находится в поселке Отар Жамбылской области.

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