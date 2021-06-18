История двух костанайских врачей

В это воскресенье в Казахстане отмечается один из важных праздников — день медицинского работника. К этой дате наши корреспонденты решили рассказать истории о врачах. Это люди, которые присутствуют рядом с нами в самые важные и одновременно сложные моменты нашей жизни — будь то травма, тяжелая болезнь или рождение ребёнка. Сегодня, во время пандемии коронавируса, им приходится особенно не легко.

Айдана Буркитбаева работает в центральной районной больнице города Тобыл с 2015 года, врачом решила стать в старших классах. Окончила Карагандинский медицинский университет, и за 6 лет врачебной практики, рассказывает девушка, бывали разные случаи. Но больше всего запомнился 2020 год, когда всем врачам было не просто, в том числе и ей.



«Первое время мы работали в карантинном, там прям положительных прям редко встречались. Мы вели тех, которые карантинные,тех, которые приезжали из границы. Тогда такое чувство было, боялись первую очередь сами,я вообще живу с родителями. Я от всех уехала отдельно, я боялась, что заражу их. Сказала всем родственникам, чтобы со мной не жили. Никого к себе не подпускала. Они привозили мне продукты возле дома и уходили»,- вспоминает терапевт костанайской центральной районной больницы Айдана Буркитбаева.

Сейчас Айдана работает заведующей участковой службы, признается, что к работе подходит с настроем: относись к пациентам, как к своим родным. И это ей в работе очень помогает.

«Когда я выбрала профессию врача, у меня мама часто болела, и говорила когда приходит к тебе любой пациент относись к нему как к своим родителям. Когда я жила в селе,и были такие врачи, которые грубо относились, ну к больному человеку, это очень тяжело. Поэтому к тебе пришли твои мама, твой папа, твои родственники и все»,- отмечает Айдана Буркитбаева.

А вот Жанна Бородина работает старшей акушеркой в этой же Костанайской районной больнице, стаж работы у неё уже 26 лет. Также вспоминает 2020 год, и какие коррективы он в нес в ведение беремености. Рассказывает, что в период пандемии болело много и беременных женщин, и в это время для них нужен был особый уход.

«Все женщины если поступали к нам с ковидом, мы конечно на своем уровне их не обслуживали, они уходили у нас в специализированный стационар , это на 3 уровне были такие женщины, то сейчас даже поступая к нам в стационар, все женщины на плановую идя госпитализацию, они сдают ПЦР тест, они к нам уже приходят обследованные, и мы уже знаем, что у них отрицательный», — рассказывает старшая акушерка костанайской центральной районной больницы Жанна Бородина.

Сейчас же врачи работают также в режиме боевой готовности, признаются, что больных становится меньше. Но призывают соблюдать все санитарные нормы, и для выработки коллективного иммунитета пройти вакцинацию.

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