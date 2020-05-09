Историю о женщине, в рамках проекта «Матери героев», рассказали в Камыстинском районе

По всей республике к 75-летию Победы стартовал новый проект «Матери героев». Камыстинский район одним из первых взял эстафету в свои руки. По архивным данным в селе Оркаш много лет назад жила женщина, которая проводила на войну трех сыновей. Она ждала их возвращения всю свою жизнь, но все трое братьев пропали без вести. Историю этой семьи по крупицам собрал камыстинский журналист, сообщает alau.kz

Этот дом пустует уже не один десяток лет. В 40-ые годы из него мать провожала трех сыновей на войну даже не подозревая, что больше их никогда не увидит. Все юноши во время войны пропали без вести. А мать продолжала их ждать до конца своих дней. Акботан Бермухамбетова в то время была еще совсем ребенком, но эту женщину с потухшим взглядом помнит по сей день.

«В 56 году я приехала с село Оркаш. Тогда еще была ребенком. Бабушку Бахытжан помню. Она была черненькая, маленького роста и пухленькая. Мы тесно не общались. Знаю, что троих сыновей проводила на войну, но не дождалась»,- говорит Акботан Бермухамбетова.

Скончалась Бахытжан Бигалинова в 1988 году, дожив до 81 года. В последние годы своей жизни она помнила имя лишь одного сына, его звали Шамседин. Сегодня, в рамках проекта «Матери героев», который стартовал по всей республике, могилу женщины привели в порядок. Для местных жителей это станет ещё одним напоминанием о Великой Отечественной и о матерях, которые с надеждой всю жизнь ждали своих сыновей с давно закончившейся войны.

«До этого момента мы не знали, что здесь находится эта могила. Вот именно по поручению акимата области мы занялись этой работой, приурочили ее к 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Здесь просто стоял белый камень. И ни о чем он не говорил для людей. Вот сегодня мы восстановили эту несправедливость, поставили здесь ограду, выложили плитку»,- сообщил аким Камыстинского района Газиз Бекмухамедов.

Чтобы узнать все тонкости истории жизни этой женщины и её семьи, была проделана колоссальная работа. Главный редактор газеты «Камыстинские новости» Ермурат Бекмухамедов по крупицам собирал информацию в разных архивах в течение нескольких месяцев, и ему удалось найти имена тех самых не вернувшихся с войны братьев.

«Мы перелопатили массу документов, массу архивных документов. Выходили на архивы России. В том числе на архив министерство обороны РФ. К большой нашей радости мы зацепились. Мы нашли сыновей женщины пропавших без вести»,- сказал Ермурат Бекмухамедов.

Благодаря этому расследованию теперь дополнятся списки в книгах памяти.

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