IT — специалист из Житикары «заминировал» 11 объектов в столице и Алматы

Полицейские задержали мужчину, «заминировавшего» крупные объекты столицы и Алматы.
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Звонившим оказался 36-летний IT-специалист, житель г.Житикара, сообщает 24.kz
Напомним, 4 апреля сообщалось об обнаружении на электронных адресах различных учреждений городов Нур-Султана и Алматы лжеинформации о заложенных взрывных устройствах.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 36-летний мужчина. Используя свои знания в IT сфере и различные технические средства, мужчина осуществил рассылку электронных писем в адрес 11 крупных объектов столицы и Алматы.
Подозреваемый признал свою вину в совершении преступления из хулиганских побуждений, взят под стражу. Теперь мужчине придётся нести ответственность согласно статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок).
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