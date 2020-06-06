Итоги акции «Чистый берег» подвели в Костанайской области

В Костанайской области подвели итоги весенней акции «Чистый берег». Благодаря людям, участвующим в ней, берега реки Тобол и водоемов, где обычно отдыхают костанайцы, очищаются от мусора. Зачастую — это пластиковые, стеклянные бутылки и жестяные банки. В этом году без волонтеров, чиновники и сотрудники инспекций собрали 58 тонн мусора. К сожалению, как отмечают организаторы акции, это количество с годами не снижается, сообщает alau.kz

В Костанайской области ещё в мае прошла акция «Чистый берег». Сотрудники областной теринспекции лесного хозяйства и животного мира, а так же все ведомства, так или иначе связанные в природопользованием, очищали от мусора пойму реки Тобол. В общем, на берега Тобола и водоемы в Костанайской области для уборки мусора вышло больше 1600 человек — это на 600 человек меньше, чем в 2019- ом. Из-за карантина пришлось обходиться без волонтеров и их помощи.

«В этом году мы волонтеров не привлекали, но были лица, которые изъявили желание. В частности, в селе Садовое, когда мы убирали, житель села, пришел и решил внести свою лепту. 29 мая, когда мы проводили на территории городского пляжа приняли участие несколько студентов факультета экологии»,- говорит руководитель отдела рыбного хозяйства Костанайской областной теринспекции лесного хозяйства и животного мира Танат Смаилов.

Прибрежная зона в районе поселка Садовый — одна из самых загрязненных. Красивое место находится недалеко от города, поэтому сюда приезжает много отдыхающих, от которых остаются пластиковые и стеклянные бутылки. Отсюда и с пляжной зоны Притобольского парка в Костаная, вывезено больше 5 тонн мусора. Это меньше чем обычно, говорят специалисты.

«Это связано с тем, что не все люди из карантина вышли, мы в августе еще проводили акции и поэтому в течение всего лета про чистые водоемы. Если статистику брать, то не уменьшается плюс- минус. Было 3 тонны, в этом 2,5»,- сказал Танат Смаилов.

Кроме того, речную пойму облюбовали и браконьеры. В этом году рыбные инспекторы вытащили из Тобола больше 144 км рыболовных снастей. В прошлом году из воды извлекли примерно 2 км сетей. Что касается количества всего убранного мусора, то люди вывезли с мест отдыха больше 12 грузовых машин, а это 58 тонн мусора. Эта цифра, как отмечают сотрудники областной теринспекции лесного хозяйства и животного мира, из года в год практически не меняется. Иные годы она даже увеличивается, потому что волонтеры находят новые места, где отдыхающие костанайцы не убирают за собой мусор.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.