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Итоги ЕНТ выпускники узнают сразу после сдачи

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Узнать результаты ЕНТ выпускники этого года смогут сразу после завершения тестирования. Такая возможность появится благодаря изменению формата экзамена: вместо бумажного он пройдет в электронном виде. Новшество поможет ребятам и в вопросе апелляции, передает alau.kz

Выпускники этого года смогут самостоятельно выбрать место и время для сдачи единого национального тестирования. Такую свободу выбора, хотя и из предоставленных вариантов, школьники получат впервые. Все благодаря изменению формата сдачи экзамена. Вместо бумажного он пройдет в электронном виде, а сроки его проведения увеличились с 10 дней до 3 месяцев.  В связи с этим поменялся сразу ряд привычных правил.

«Одно из преимуществ в том, что результат ЕНТ будет доступен сразу после завершения процедуры тестирования, а не в конце рабочего дня как это было раньше. Если же тестируемый не согласен с результатами ЕНТ он сразу там же имеет возможность подать на апелляцию»,- сообщил на столичном брифинге директор департамента высшего и послевузовского образования Адлет Тойбаев.

Для апелляции у выпускника будет 30 минут после завершения теста. При этом все вопросы ему предоставят. Оспорить некорректность задания и верность поставленного ответа поможет выпускнику вернуть упущенные баллы. Но в то же время он рискует потерять их все, если система слежения зафиксирует списывание или использование посторонних предметов.

«Нами будет использоваться специальная программа на основе технологий компьютерного зрения, позволяющая в автоматическом режиме выявлять запрещенные предметы в руках. В соответствии с правилами у нас есть право просмотра всех видео до 25 августа текущего года и по их итогам, в случае выявления каких-либо нарушений, у нас есть право аннулировать результаты тестируемых, если будут определенные неопровержимые доказательства»,- рассказал директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов.

Видеонаблюдение за выпускниками проведут по принципу «1 тестируемый — 1 компьютер — 1 камера». По этой причине привычные дежурные в аудиториях находиться не станут, за исключением администратора и оператора. У каждого выпускника будет закрепленное за ним место, которое оградят орг.стеклом в санитарных целях. А для поддержания здоровья глаз детей сделают перерывы.

«Через каждые час и 2 часа будут предоставляться соответствующие перерывы по 2 и 15 минут, для того чтобы дети могли отдохнуть от компьютеров, сделать определенную гимнастику для глаз, так как есть такие санитарные требования, которые нас обязывают вводить такие перерывы»,- пояснил Дидар Смагулов.

Переход к электронному варианту сдачи теста ожидаемо снизит расходы бюджета. Если в прошлом году на проведение ЕНТ был затрачен 1 миллиард тенге, то теперь эта цифра снизится до 400 миллионов. Как прогнозируют представители центра тестирования, и эта цифра в будущем продолжит снижаться.

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