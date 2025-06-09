В мае 2025 года Octobank реализовал ряд инициатив, охватывающих сферы цифровизации, международного сотрудничества, просвещения и кадрового развития.

Развитие банкоматной сети: партнёрство с BS/2

28 мая в рамках ПЛАС-форума в Ташкенте Octobank подписал трехлетний меморандум о сотрудничестве с международной финтех-компанией BS/2 (входит в литовскую группу Penki kontinentai). Соглашение предусматривает модернизацию банкоматной инфраструктуры и развитие сервисов самообслуживания.

В рамках проекта планируется:

расширение функционала банкоматов (прием наличных, оплата услуг, обмен валют);

внедрение системы удаленного мониторинга и управления;

повышение уровня безопасности устройств.

Публичные выступления и аналитика на ПЛАС-форуме

На ПЛАС-форуме управляющий директор Octobank Владимир Васильев выступил с докладом о тенденциях трансграничных переводов и интернет-эквайринга в регионе. По данным банка, объем денежных переводов в Узбекистан в 2024 году составил $8,16 млрд, показав рост на 14% по сравнению с предыдущим годом. При этом рынок P2P-переводов вырос более чем на 50%.

Также, Octobank сообщил о разработке интеграции с международными платёжными платформами Alipay и WeChat Pay, которые направлены на расширение каналов приема платежей от иностранных пользователей.

Финансовое просвещение школьников

В мае Octobank провел тренинги по финансовой грамотности для учеников школ Ташкента в рамках Global Money Week при поддержке ЦБ РУз. Программа охватывала основы безопасного обращения с личными финансами и цифровой гигиены.

Особое внимание уделялось:

правилам поведения в сети;

методам распознавания мошенничества;

защите персональных данных.

Школьники активно участвовали в сессиях, демонстрируя интерес к темам и делясь личным опытом. Пилотный формат взаимодействия с подростковой аудиторией получил положительные отклики со стороны участников.

Награда за развитие

3 мая Octobank получил премию «За динамичное развитие в банковской сфере Узбекистана 2024 года» в рамках VIII Brand Awards International. Премия присуждалась по совокупности показателей роста и технологического обновления. Оценку проводила независимая консалтинговая группа.

Образовательное сотрудничество с AUT

Octobank подписал меморандум с American University of Technology (AUT, Ташкент) о развитии совместных образовательных программ. Цель — подготовка кадров для финансового сектора и развитие внутреннего кадрового резерва банка.

Предусмотрены:

курсы повышения квалификации для сотрудников;

возможности стажировок для студентов AUT;

совместные проекты в области бизнес-образования.

Данная инициатива направлена на укрепление связей между бизнесом и системой высшего образования.

Вывод

Май 2025 года для Octobank ознаменовался укреплением партнёрств, технологическим обновлением и продолжением образовательных инициатив. Реализация проектов в сфере банкоматов, трансграничных платежей и подготовки кадров свидетельствует о фокусе на системное развитие, с учётом текущих трендов на рынке.

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