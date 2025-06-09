В мае 2025 года Octobank реализовал ряд инициатив, охватывающих сферы цифровизации, международного сотрудничества, просвещения и кадрового развития.
Развитие банкоматной сети: партнёрство с BS/2
28 мая в рамках ПЛАС-форума в Ташкенте Octobank подписал трехлетний меморандум о сотрудничестве с международной финтех-компанией BS/2 (входит в литовскую группу Penki kontinentai). Соглашение предусматривает модернизацию банкоматной инфраструктуры и развитие сервисов самообслуживания.
В рамках проекта планируется:
- расширение функционала банкоматов (прием наличных, оплата услуг, обмен валют);
- внедрение системы удаленного мониторинга и управления;
- повышение уровня безопасности устройств.
Публичные выступления и аналитика на ПЛАС-форуме
На ПЛАС-форуме управляющий директор Octobank Владимир Васильев выступил с докладом о тенденциях трансграничных переводов и интернет-эквайринга в регионе. По данным банка, объем денежных переводов в Узбекистан в 2024 году составил $8,16 млрд, показав рост на 14% по сравнению с предыдущим годом. При этом рынок P2P-переводов вырос более чем на 50%.
Также, Octobank сообщил о разработке интеграции с международными платёжными платформами Alipay и WeChat Pay, которые направлены на расширение каналов приема платежей от иностранных пользователей.
Финансовое просвещение школьников
В мае Octobank провел тренинги по финансовой грамотности для учеников школ Ташкента в рамках Global Money Week при поддержке ЦБ РУз. Программа охватывала основы безопасного обращения с личными финансами и цифровой гигиены.
Особое внимание уделялось:
- правилам поведения в сети;
- методам распознавания мошенничества;
- защите персональных данных.
Школьники активно участвовали в сессиях, демонстрируя интерес к темам и делясь личным опытом. Пилотный формат взаимодействия с подростковой аудиторией получил положительные отклики со стороны участников.
Награда за развитие
3 мая Octobank получил премию «За динамичное развитие в банковской сфере Узбекистана 2024 года» в рамках VIII Brand Awards International. Премия присуждалась по совокупности показателей роста и технологического обновления. Оценку проводила независимая консалтинговая группа.
Образовательное сотрудничество с AUT
Octobank подписал меморандум с American University of Technology (AUT, Ташкент) о развитии совместных образовательных программ. Цель — подготовка кадров для финансового сектора и развитие внутреннего кадрового резерва банка.
Предусмотрены:
- курсы повышения квалификации для сотрудников;
- возможности стажировок для студентов AUT;
- совместные проекты в области бизнес-образования.
Данная инициатива направлена на укрепление связей между бизнесом и системой высшего образования.
Вывод
Май 2025 года для Octobank ознаменовался укреплением партнёрств, технологическим обновлением и продолжением образовательных инициатив. Реализация проектов в сфере банкоматов, трансграничных платежей и подготовки кадров свидетельствует о фокусе на системное развитие, с учётом текущих трендов на рынке.
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