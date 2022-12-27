Итоги сразу пяти городских конкурсов подвели в акимате Костаная

В этом году конкурсы объявили одновременно для организаций образования и бизнеса.

Каждый из них так или иначе была связан с новогодним оформлением. Снежные скульптуры, украшающие центр города, созданы силами школ города. Сегодня наградили сразу 9 организаций образования, причем 5 получили утешительные призы. Гран-при удостоена школа №22 за фигуру Кобланды батыра. Также 9 призов, в числе которых веб-камера, фотоаппарат и другая полезная техника, были вручены победителям в конкурсе на лучшее оформление школьного двора.

«На территории школы силами родителей и детей построено было 8 фигур. Приходили родители в выходные и в вечернее время вместе с детьми, помогали учителя. И очень получилось здорово. Школьный двор очень такой шикарный. Приходят дети вместе с родителями фотографируются, играют. Мы рады что заняли первое место», — сказал директор школы №7 Жанторе Искаков.

Однако высокую активность и желание принять участие проявили лишь организации образования. В конкурсе на «Лучшее новогоднее оформление двора многоквартирного жилого дома», большого количества желающих не зарегистрировали. А потому и наградили лишь трех. Триммер и газонокосилку получили ОСИ в девятом микрорайоне, домов номер 13 и 14. Главный приз получили жильцы дома №67 по улице Майлина.

«Я бы сказал, что немного было участников. Если по системе образования говорить, здесь вопросов нет. Там все организации, школы, дети, проблем не было. То среди многоквартирных жилых домов были участники, конкуренция была, но маленькая», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Телевизорами наградили трех руководителей объектов среднего и крупного бизнеса. Вокруг своих организаций они постарались создать оформление, которое поднимает настроение горожанам и гостям города. А вот пятый конкурс на «Лучшее новогоднее оформление объектов розничной торговли» признали не состоявшимся.

Заявку подал лишь один владелец магазина. Его наградили утешительным призом.

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