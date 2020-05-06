Иван Кошелев — Память о Великой Отечественной войне

Кошелев Иван Данилович (10.06.1910 г. р.). Место рождения :Казахская ССР, Кустанайская обл., п. Борис-Романовка.

Был призван в 08.1941 г. в ВОВ и имел звание «Красноармеец» с должностью «сапёр».

Был награждён медалью в 1945 г. «За боевые заслуги», за проявленное мужество и отвагу во время войны с японскими интернационалистами.

При заготовке леса для фронта-дедушка получил ранение, после госпиталя он продолжал защищать Родину.

Вернулся в 1947 г. и после войны работал кузнецом. Наш дедушка прожил недолго, он умер в 63 года (1973). Нам не удалось увидеть его, мы были рождены позже, но мы все чтим память о нём, скорбим и помним!!!

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