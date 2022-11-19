Иванбек, Асфендияр, Селения. Какие имена у костанайцев в тренде?

Что нового придумывают родители новорожденных костанайцев, чтобы выделить из общей массы свое дитя?

Обо всем этом знают в городском РАГСе. С начала года там было зарегистрировано 3419 младенцев. Какие имена стали самыми популярными и редкими в свидетельствах о рождении выяснял alau.kz.

Семья ожидает рождение ребенка. На этот момент перед родителями встает главный вопрос: как его назвать. Частенько к процессу выбора имени подключаются бабушки и дедушки, тети и дяди. Обращаются будущие родители за советом и к другим специалистам.

«Во многом имя определяет черту характера, и судьбу человека. Поэтому, многие родители обращаются к нумерологам, чтобы по дате рождения определить судьбу человека.Ребенку можно присвоить двойное имя, в слитном написании или через дефис, но не более двух имен»,- говорит главный специалист отдела РАГС Татьяна Богомолова.

С начала года, в отделе рагс было зарегистрировано 3419 младенцев. Процедура получения свидетельства о рождении автоматизирована, заявка подается через егов, а срок оказания услуги всего один день. Как рассказала Татьяна Богомолова, популярными именами этого года для девочек в Костанае стали: Инжу, Данелия, Майя, Аделина. Для мальчиков Нурадин, Савелий, Али, Ерназар, Ельнур и Матвей.

«Среди редких имен женские имена: Зара, Арнелла, Хансулу, Иллария, Златослава, Агата, Стелла, Селения, Симона, Адэлаида, Версавия и Аниса. Среди мужских редкие имена: Хансултан, Эрик, Байарыстан, Гордей, Альфинур, Асфендияр, Ермак, Дален и Иванбек»,- говорит специалист РАГСа.

В РАГСе отмечают, практически все молодые пары желают стать родителями. Также растет число семей, в которых рождается второй, третий, четвертый ребенок. Поэтому вопрос как назвать ребенка всегда будет актуальным. Татьяна Богомолова рассказала о том, что, сейчас участились случаи, что имя ребенку, которое дали при рождении, родители меняют еще до года. Эта услуга также оказывается через портал егов. Рассказали в РАГСе, что в этом году официально узаконили свои отношения более двух тысяч пар. Кстати, с августа срок регистрации брака был сокращен с месяца до 15 календарных дней.

«В 2022 году конечно, все излюбленные даты, которые сопровождаются двойками. То есть, 22 января, 22 июня, в ноября 22 число было счастливой датой. Предстоят еще две счастливые даты, 12 декабря -12.12.22 и 22.12.22. На этом, я думаю, счастливые даты в 2022 году должны закончиться. Мы проводим регистрацию заключения брака, заявление подается онлайн и выдается свидетельство о заключении брака. Сегодня мы это проводим не в торжественной обстановки»,- рассказала специалист отдела РАГС Людмила Темиргазиева.

В связи с реконструкцией здания Дворца бракосочетаний, отдел РАГС временно переехал. Поэтому торжественное вручение свидетельства о заключении брака пока не проводится. Людмила Темиргазиева отмечает, что до конца года планируется расписать еще 1500 тысячи молодоженов.

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