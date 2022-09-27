Из AppStore исчезли приложения VK и «Почта Mail.ru»

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Компания VK подтвердила удаление своих приложений из App Store по решению Apple, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Ранее в понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ», а также «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru» перестали появляться при поиске в App Store.
«VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе «ВКонтакте», VK направила запрос в Apple о предоставлении разъяснений в связи с блокировкой нескольких приложений компании в App Store
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