Из Чехии в Аркалык привезли лошадей Пржевальского

Сегодня состоялась торжественная церемония запуска первых диких лошадей в заповедник «Алтын дала». В мероприятии приняли участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, а также делегация из Республики Чехии во главе с Послом Чешской Республики в РК Паволом Шепеляком.

Благодаря плодотворному сотрудничеству специалистов Казахстана и Чехии, в рамках международного соглашения между двумя республиками, в Костанайскую область — в Амангельдинский и Жангельдинский районы будет реинтродуцировано 40 особей этих редких животных.

Первая партия из 8 лошадей Пржевальского прибудет в центр реинтродукции «Алиби» в Амангельдинский и Жангельдинский районы уже 4 июня. Доставлены они будут двумя военными самолетами из Чешской Республики в аэропорт Аркалыка.

Как отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, регион уже добился успеха в восстановлении популяции сайгаков в Бетпакдале. Теперь же настала очередь лошадей Пржевальского.

«Мы верим, что благодаря совместным усилиям властей, ученых и неравнодушных людей, лошади Пржевальского станут неотъемлемой частью фауны Костанайской области, а их потомки будут радовать нас своей красотой и величием еще долгие годы!»

Инициатором проекта по реинтродукции лошадей Пржевальского является Ассоциация биоразнообразия Казахстана.

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