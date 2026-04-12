Из ЦОНов исчезла еще одна услуга

— Сегодня, 11:27
Фото взято с сайта bestnews.kz

В Казахстане государственную услугу для трудовых иммигрантов полностью перевели в онлайн-формат. Об этом 11 апреля 2026 года сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК, передает Zakon.kz.

С 13 апреля оформить услугу больше нельзя в Центрах обслуживания населения — подать заявление можно только через портал eGov.kz или платформу migration.enbek.kz.

Как отметили в ведомстве, переход в цифровой формат значительно упростил процесс для иностранных граждан, которые планируют работать у физических лиц. Теперь часть документов не нужно загружать вручную — медицинские справки и страховые данные автоматически подтягиваются из государственных баз.

По словам первого вице-министра цифрового развития Ростислав Коняшкин, на портале реализованы все ключевые интеграции, включая автоматическую проверку уплаты налогов. Это снижает вероятность ошибок и ускоряет рассмотрение заявок.

В министерстве подчеркнули, что отказ от офлайн-формата связан с активным переходом госуслуг в цифровую среду. С 13 апреля подача заявлений возможна исключительно онлайн.

Решение о выдаче или продлении разрешения сроком от 1 до 12 месяцев принимают местные исполнительные органы по согласованию с МВД. Услуга предоставляется в рамках установленной квоты при участии профильных ведомств и IT-специалистов. Инструкции по оформлению уже опубликованы на портале eGov.kz.



