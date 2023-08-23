Из дорожных знаков делают лопаты и крышки для кастрюль — Казавтожол

Несмотря на постоянное патрулирование дорог республиканского значения и профилактические информационно-разъяснительные работы ежегодно регистрируются факты краж дорожных знаков и защитных сооружений. Об этом сообщает «КазАвтоЖол».

Однако, как отмечают специалисты «КазАвтоЖол», по сравнению с предыдущими годами фактов краж фиксируется всё меньше. К примеру, с начала 2023 года с республиканских трасс украдено элементов дорожной инфраструктуры на сумму порядка 20 млн тенге . В 2021 году данный ущерб составил более 60 миллионов тенге.

«В большинстве крадут именно дорожные знаки, сетчатые ограждения от скота, катафоты и стробоскопы. Были случаи, когда неопределенные лица украли два больших трансформатора под освещение. Украденные элементы дорожной инфраструктуры чаще всего используют в бытовых целях. Из дорожных знаков квадратной формы делают лопаты, из круглых — крышки для кастрюль и казанов, светодиодные катафоты крепят к велосипедам, из заградительных сеток от скота мастерят заборы для дома. Пользователей автомобильных дорог республиканского значения просим беречь государственное имущество и помнить, что от наличия элементов дорожной инфраструктуры зависит безопасность всех участников движения. В этом вопросе очень важна личная ответственность и сознательность наших граждан», — отметили в «КазАвтоЖол».

Для повышения уровня безопасности дорожного движения на республиканских трассах установлено 8 тысяч новых дорожных знаков, 19 тыс. катафотов, 3,5 тысяч квадратных метров шумовых полос и 10 тысяч сигнальных столбиков, обустроено 9,7 тысяч погонных метров барьерного ограждения, установлено 300 информационных панно и отремонтировано 179 автопавильонов и площадок отдыха и др.

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