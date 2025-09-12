26 октября будет восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Алматы и Москвой, передает inbusiness.kz со ссылкой на «Пассажирские перевозки».

Вагоны будут включены в состав поезда №7/8, курсирующего между Алматы и Саратовом. На станции Саратов их прицепят к поезду №85/86, следующему по маршруту Дербент — Москва.

«Прямые вагоны, курсирующие между Алматы и Москвой, будут отправляться через день, и их состав будет включать один вагон купе и один вагон плацкарт», — отметили в компании.

