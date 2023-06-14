Из Казахстана вывезли более 50 тысяч тонн ношеной одежды. В Казахстане наращивают экспорт подержанной одежды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24«.

По данным телеканала, за последние годы объем продаж вырос сразу в 60 раз. По статистике Комитета госдоходов Минфина, в прошлом году из нашей страны вывезли больше 50 тысяч тонн одежды, обуви и аксессуаров, которые носили казахстанцы.

Тогда как три года назад объем продаж составлял всего лишь 300 тонн. Средняя цена за тонну составила порядка двух тысяч долларов. Главным потребителем казахстанской одежды стал Таджикистан — туда импортировали 98 процентов всей подержанной одежды, остальные вещи закупает Узбекистан.

Таможенная статистика по импорту за последние пять лет показывает, что большая часть вещей вторичного потребления в секонд-хендах республики завезена из государств Европы: Нидерландов, Германии и даже Бельгии с Финляндией. Некоторые товары привозят из России. Только в прошлом году в страну импортировали почти две тысячи тонн ношеных вещей.

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