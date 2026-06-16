Из Казани в Алматы пешком: путешественник из Татарстана дошёл до Костаная





29-летний путешественник из Татарстана Никита Кузнецов на 42-й день своего пешего путешествия добрался до Костаная. За 100 дней он намерен пройти маршрут от Казани до Алматы, преодолев более трёх тысяч километров.

Накануне блогер пересёк казахстанскую границу и прибыл в областной центр. В Костанае он планирует провести несколько дней, познакомиться с городом и его жителями.

Это не первое большое путешествие Никиты. Ранее он пешком дошёл до Иерусалима, проведя в пути 204 дня. Именно тогда молодой человек начал рассказывать о своих путешествиях в социальных сетях и привлёк внимание аудитории.

Почему маршрут проходит через Казахстан

По словам путешественника, идея пройти через Казахстан появилась не случайно.

«Я своей аудитории хотел показать казахский народ. Идея была в том, чтобы я шёл не в Алматы, а в Астану, и из Астаны какого-нибудь казаха хотел найти, который пойдёт в Казань. Такой символизм дружбы народов», — рассказал Никита Кузнецов.

По образованию молодой человек юрист. До того как стать travel-блогером, он работал в исполнительном комитете Казани и занимался вопросами транспортной сферы города.

1200 километров позади

За время путешествия Никита уже преодолел около 1200 километров. В среднем он проходит по 35–40 километров в день. До Алматы ему предстоит пройти ещё примерно 2000 километров.

Путешественник признаётся, что самым сложным испытанием становится не физическая нагрузка, а психологическая.

При этом, говорит он, силы продолжать путь помогают красивые пейзажи.

«Когда пустой степной горизонт и пышные облака под закат становятся розовыми — это вообще обалденный вид», — поделился блогер.

Помогают незнакомые люди

По словам Никиты, после пересечения границы Казахстана он постоянно встречает поддержку со стороны местных жителей.

Люди предлагают ему воду, еду, помощь и даже деньги. От финансовой поддержки путешественник старается отказываться, однако, как признаётся сам, иногда люди буквально кладут деньги ему в карманы и обижаются, если он не принимает помощь.

В Костанае путешественнику также помогли с проживанием. Его разместили в одном из домов микрорайона Аэропорт. В программе пребывания — знакомство с городом, посещение Триатлон-парка, бассейна и дегустация национальной кухни.

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