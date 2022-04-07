Из клиента в пациенты. В Костанайской области увеличилось количество жертв косметологических услуг

В департаменте Комитета мед и фармконтроля видят причину в том, что услуги оказывают не врачи, а люди со средним медицинским образованием, а иногда и вовсе без него.

Услуги оказывали не заявленные специалисты. Таким оказался результат проверки в одном из салонов города, где оказывали косметологические услуги. Пострадавшие обратились в департамент комитета мед и фармаконтроля.

«Проверка была проведена в этом салоне и в результате проверки выявлены грубые нарушения. И руководство, и специалисты данного учреждения были привлечены к административной ответственности и материалы дела были направлены в правоохранительные органы», — сообщила заместитель руководителя департамента медицинского и фармконтроля МЗ РК по Костанайской области Жанат Шоким.

И такие случаи не редкость для нашего города. Однако далеко не все приходят с жалобой, даже если оказываются на больничной койке. Чаще всего, говорят врачи областной больницы, это пациенты после инъекций, введения гелей и нитей. Они поступают с гнойно-воспалительным процессом, абсцессами и аллергическими реакциями. Иногда требуется госпитализация и оперативное вмешательство.

«В течение года отмечается тенденция к увеличению роста осложнений после косметологических услуг. Мы регистрировали порядка 10 случаев. И как правило все случаи экстренного характера. И напрямую связаны с нарушением норм и правил асептики и антисептики», — сообщил заместитель главного врача Костанайской областной больницы Арман Баймагамбетов.

Жанат Шоким пояснила, что зачастую люди, приходя за получением услуги, не спешат требовать документы. А ведь косметические и косметологические манипуляции имеют четкое разделение. И если первые могут предоставлять в любой парикмахерской — это коррекция бровей, наращивание ресниц, то со вторыми сложнее. К косметологическим услугам относятся пилинги, мезотерапия, контурная пластика и другие. Их вправе оказывать только специалисты дерматокосметологи с сертификатом. А в некоторых случаях и вовсе только пластические хирурги. Наличие лицензии и сертификата клиент вправе требовать.

«Если вы пришли в косметологический кабинет и вас принимает самостоятельно медработник со средним медицинским образованием и говорит, что он прошел обучение где-то за рубежом в Москве, Санкт-Петербурге или Нур-Султане итак далее, то вы вы можете смело разворачиваться и уходить с этого салона. То есть самостоятельно медицинская сестра не может проводить косметологические услуги», — отмечает Жанат Шоким.

Также всех, кто получил некачественную косметологическую услугу призывают не молчать о проблеме. Ее помогут решить в департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Для этого необходимо написать письменное обращение, указав в нем наименование и адрес организаций, где вам оказали услугу. И изложить суть проблемы. Принести его нужно по адресу, который вы видите на экране, либо подать через портал eGov.

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