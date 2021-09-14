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Из Костаная можно будет улететь в Москву. РФ увеличивает число авиарейсов в РК

alau.kz

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Количество рейсов между странами увеличивается почти в три раза, сообщает сайт посольства РК в РФ.

По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение об увеличении с 21 сентября 2021 года количества авиарейсов в Казахстан:

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– по маршрутам Москва – Нур-Султан с 3 до 7 рейсов в неделю и Москва – Алматы с 2 до 7 рейсов в неделю;

  • по маршрутам Москва – Караганда,
  • Москва – Шымкент,
  • Москва – Актау,
  • Москва – Костанай,
  • Санкт-Петербург – Нур-Султан,
  • Махачкала – Актау,
  • Грозный – Актау,
  • Калининград – Алматы,
  • Калининград – Нур-Султан,
  • Новосибирск – Нур-Султан,
  • Омск – Нур-Султан,
  • Омск – Павлодар,
  • Омск – Петропавловск с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

9 сентября Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан разрешила увеличить количество авиарейсов между Казахстаном и Россией в три раза.

Отмечалось, что с казахстанской стороны полёты будут выполнять авиакомпании Air Astana и Scat.

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