Из Костаная можно будет улететь в Москву. РФ увеличивает число авиарейсов в РК

alau.kz
Количество рейсов между странами увеличивается почти в три раза, сообщает сайт посольства РК в РФ.
По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение об увеличении с 21 сентября 2021 года количества авиарейсов в Казахстан:
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– по маршрутам Москва – Нур-Султан с 3 до 7 рейсов в неделю и Москва – Алматы с 2 до 7 рейсов в неделю;
- по маршрутам Москва – Караганда,
- Москва – Шымкент,
- Москва – Актау,
- Москва – Костанай,
- Санкт-Петербург – Нур-Султан,
- Махачкала – Актау,
- Грозный – Актау,
- Калининград – Алматы,
- Калининград – Нур-Султан,
- Новосибирск – Нур-Султан,
- Омск – Нур-Султан,
- Омск – Павлодар,
- Омск – Петропавловск с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.
9 сентября Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан разрешила увеличить количество авиарейсов между Казахстаном и Россией в три раза.
Отмечалось, что с казахстанской стороны полёты будут выполнять авиакомпании Air Astana и Scat.
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области