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Из Кушмурунской колонии вывезут всех заключенных

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Колонию в поселке Кушмурун Костанайской области в ближайшее время будут расформировывать. Информация об этом появилась в официальном аккаунте инстаграм ДУИС по Костанайской области.

В связи с предстоящей ликвидацией Учреждения УК-161/4 средней безопасности поселка Кушмурун осужденные — жители Костанайской области  будут распределены в Учреждение КА-168/2 города Актобе и Учреждение ЕС-164/3 города Петропавловска. Вывоз осужденных будет производиться поэтапно в плановом порядке.

«Сроки полного закрытия учреждения пока неизвестны. На данный момент идут подготовительные мероприятия. Осуществляется поэтапное перераспределение и перевоз осужденных»,- сказала главный специалист отдела планирования и организации труда осужденных ДУИС по Костанайской области Жанна Кусымбаева.

О прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрация учреждения в течение двух рабочих дней направит письменное уведомление его супругу или супруге, одному из родственников либо законному представителю по выбору осужденного.

Осужденные, переведенные из другого учреждения средней безопасности, отбывают наказание в тех же условиях, которые были им определены до перевода.

Дополнительную информацию можете получить по телефону 8-7142-55-75-14.

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