Сотрудники ДЧС Костанайской области спасли мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

1 октября, поздним вечером в городе Рудном, спасатели оказали помощь мужчине 1996 года рождения.

Молодой человек забрался на крышу недостроенного пятиэтажного здания. После чего провалился на четвёртый этаж и не смог спуститься самостоятельно из-за травмированной руки.

Прибывшие на место происшествия спасатели, используя автолестницу, спустили мужчину.

Спасенный выразил слова благодарности.

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