Сотрудники ДЧС Костанайской области спасли мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
1 октября, поздним вечером в городе Рудном, спасатели оказали помощь мужчине 1996 года рождения.
Молодой человек забрался на крышу недостроенного пятиэтажного здания. После чего провалился на четвёртый этаж и не смог спуститься самостоятельно из-за травмированной руки.
Прибывшие на место происшествия спасатели, используя автолестницу, спустили мужчину.
Спасенный выразил слова благодарности.