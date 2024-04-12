Из одного ведомства отправляют в другое. Пострадавшие от паводка в садовом обществе «Весна» обеспокоены неразберихой

Люди, чьи дачи находятся в садовом обществе «Весна», бьют тревогу. Сами участки и дома полностью ушли под воду 6 апреля. Для некоторых это было единственным жильем. Сейчас люди в полном недоумении, и не знают куда обращаться за компенсацией ущерба.

К садовому обществу «Весна» вода начала подступать днем 6-го апреля. Как рассказывают люди, приходила она очень быстро. К вечеру вода здесь была по крышу. Пройти сейчас к дачным участкам нельзя, вода стоит здесь и по сей день. Всего в обществе 650 действующих дачных участков, 30 семей живут здесь круглогодично. А многие приезжают после зимы, и остаются до осени. Перед входом в дачное общество собралось не мало людей, все в недоумении. Они рассказывают, что не знают, куда обращаться за помощью.

«Мы обращались каждый житель в акимат Костанайского района, так и самого Костаная. Нас отправляют туда -сюда. Мы приходим в одно заведение, нас отправляют в другое. Так как мы садовое общество нам не обещают помощи. Мы хотим достучаться до акима, чтобы получить хоть какие-то единовременные выплаты. А так же, чтобы нам помогли восстановить трансформаторы. Они очень дорогостоящие. А 600 человек наших не потянут такое возмещение. Без электричества, мы не можем здесь сделать ничего», — говорит Мила Дорошенко.

По словам Милы Дорошенко, в дачном обществе пострадали трансформаторы. И электричества здесь нет, а после того, как сойдет вода, строения нужно будет просушить тепловыми пушками. Но сделать этого они не смогут. Восстановить трансформаторы за свой счёт они не самостоятельно не смогут, слишком уж они дорогие.

«Это полноценное жилье. Мы живем здесь 6 лет. Мы 6 лет жизни потратили потратили на стройку этого дома. Все средства вкладывали сюда. Сейчас мы слышим, нам выплатят единовременную выплату 180 тысяч. На семью, не на человека. Что можно сделать на 180 тысяч в городе? Ни квартиру снять, ни продукты купить, ничего. Сейчас каждый спасается как может, у родственников, у друзей, кто-то перезанимает. Мы ждем от государства по сути какой-то ответ. Мы для чего здесь все живем? Мы оплачиваем налоги, медстрахование, для того, чтобы от государства получить свое. Мы не просим, что-то сверхъестественное, чужое. Возместите, то, что было. Это же произошло не по нашей вине», — говорит Диас Ержанов.

Сейчас люди просят, чтобы на них обратили внимание местные власти. Вода с садового общества не уходит, и они уверены, что самостоятельно она не уйдет, нужно задействовать технику.

«Три дня назад дачники наши пытались дрон запускать, и то уже было мародерство. Вы понимаете? Сейчас вот лодка плавает. У нас была вода по чердак. Куда дачники вещи прячут? На чердак. Заходи, бери, уезжай. Нас не пускали, там стоит блок-пост, и там стоит блок-пост. Мы как слепые котята были», — делится Лариса Аксенова.

В акимате Костанайского района нам объяснили, что садовое общество «Весна» территориально относится к ним. Для того, чтобы написать заявление на компенсацию ущерба необходимо обратиться в районный акимат города Тобыл, там работает оперативный штаб, который принимает заявление. Пресс-секретарь акима Костанайского района сообщила, что заявление они примут от каждого жителя дачного общества. Оценку ущерба будут проводить только после того, как сойдет вода.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.