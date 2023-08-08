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Из окна 5 этажа выпал ребёнок в Костанае

Фото взято с сайта mck.clinic

О двух происшествиях сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Происшествие случилось 7 августа в 02:36 в Костанае по улице Урицкого в пятиэтажном этажном жилом доме.

«Мальчик 2017 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры на 5 этаже. Пострадавший находится в реанимационном отделении детской областной больницы под наблюдением врачей», — сообщили в областном ведомстве.

Еще один случай произошёл 5 июля. В 02:40 в дежурную службу областного ДЧС поступила информация о том, что в Житикаре из окна пятого этажа заброшенного здания профилактория, расположенного напротив средней школы № 9, упала девушка  2007 года рождения.

«Пострадавшая сидела на подоконнике и курила, после чего у нее загружалась голова и она упала вниз. С диагнозом «перелом поясничного отдела позвоночника и ребра» ее госпитализировали в травматологическое отделение  Житикаринской районной больницы. Оценка состояния пострадавшей:  стабильное, в сознании», — сообщили в ДЧС.

В очередной раз сотрудники ДЧС Костанайской области обращаются к родителям.

«Уважаемые родители!  Необходимо ответственно относиться к охране жизни и здоровья детей!  Чтобы исключить подобные случаи, не оставляйте детей без внимания! Разъясняйте им, что открытые окна представляют собой серьезную опасность!», — говорится в обращении.

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