Из служебного карабина выстрелил охранник в посетителя костанайского кафе

Два уголовных дела заведено полицией по конфликту в кафе в Костанае, сообщает Polisia.kz.

10 декабря в полицию города поступило сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений между посетителем и сотрудником пультовой охраны произошел конфликт. Установлено, что вечером в указанное заведение пришли семь человек, трое из которых уже были в состоянии алкогольного опьянения. Ввиду того, что некоторые из лиц вели себя агрессивно, администратор заведения отказал им в обслуживании. Однако гости отказывались покидать заведение и персонал вызвал пультовую охрану.

Между прибывшими охранниками и одним из посетителей произошел словесный конфликт, в ходе которого 33-летний мужчина начал наносить телесные повреждения одному из охранников и предпринял попытку завладения его оружием. При повторной попытке, охранник произвел выстрел в ногу из служебного карабина, снаряженного мелкой дробью.

«По данному факту сразу начато два досудебных расследования по ч. 2 ст. 293 УК РК «Хулиганство», а также по ч. 2 ст. 252 УК РК «Превышение полномочий служащими частных охранных служб», – отметил начальник Северного отдела полиции УП города Костаная Ерлан Рахимов.

Все участники конфликта установлены и допрошены. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

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