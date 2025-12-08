Масштабная реконструкция на ключевых станциях
В Костанайской области продолжается масштабная реконструкция железнодорожных вокзалов. В настоящее время ремонтные работы ведутся на вокзалах Железорудная и Тобол. В ближайшее время заметные изменения ожидают и другие объекты железнодорожной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Увеличение площадей и модернизация вокзалов
Существенно изменится инфраструктура сразу нескольких станций:
- на станции Аманкарагай площадь вокзала увеличится с 403 до 435 кв. м, текущая готовность проекта составляет 97%;
- на станции Аркалык вокзал расширят с 1,7 тыс. до 2,4 тыс. кв. м;
- в Кушмуруне площадь вырастет с 893 до 944 кв. м;
- в Костанае вокзальный комплекс будет расширен с 7,4 тыс. до 8,7 тыс. кв. м.
Комфорт и безопасность для пассажиров
Реконструкция направлена на повышение качества сервиса и создание комфортных и безопасных условий для пассажиров и сотрудников.
На вокзалах:
- формируются более функциональные и удобные зоны ожидания и обслуживания;
- обновляются системы безопасности;
- улучшаются санитарно-бытовые помещения и инфраструктура для маломобильных граждан.
Источник финансирования и роль местных властей
Работы финансируются за счёт средств АО «НК «Қазақстан темір жолы», при этом подрядные организации для выполнения ремонтных и строительных работ определяются местными акиматами.
