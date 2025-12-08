Масштабная реконструкция на ключевых станциях

В Костанайской области продолжается масштабная реконструкция железнодорожных вокзалов. В настоящее время ремонтные работы ведутся на вокзалах Железорудная и Тобол. В ближайшее время заметные изменения ожидают и другие объекты железнодорожной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Увеличение площадей и модернизация вокзалов

Существенно изменится инфраструктура сразу нескольких станций:

на станции Аманкарагай площадь вокзала увеличится с 403 до 435 кв. м, текущая готовность проекта составляет 97% ;

площадь вокзала увеличится с 403 до 435 кв. м, текущая готовность проекта составляет ; на станции Аркалык вокзал расширят с 1,7 тыс. до 2,4 тыс. кв. м;

вокзал расширят с 1,7 тыс. до 2,4 тыс. кв. м; в Кушмуруне площадь вырастет с 893 до 944 кв. м;

площадь вырастет с 893 до 944 кв. м; в Костанае вокзальный комплекс будет расширен с 7,4 тыс. до 8,7 тыс. кв. м.

Комфорт и безопасность для пассажиров

Реконструкция направлена на повышение качества сервиса и создание комфортных и безопасных условий для пассажиров и сотрудников.

На вокзалах:

формируются более функциональные и удобные зоны ожидания и обслуживания;

обновляются системы безопасности;

улучшаются санитарно-бытовые помещения и инфраструктура для маломобильных граждан.

Источник финансирования и роль местных властей

Работы финансируются за счёт средств АО «НК «Қазақстан темір жолы», при этом подрядные организации для выполнения ремонтных и строительных работ определяются местными акиматами.

