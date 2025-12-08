USD 504.49 EUR 587.73 RUB 6.57

Из старых залов – в современные терминалы: в Костанайской области масштабно обновляют ж/д вокзалы

— Сегодня, 17:04
Фото пресс-службы КТЖ

Масштабная реконструкция на ключевых станциях

В Костанайской области продолжается масштабная реконструкция железнодорожных вокзалов. В настоящее время ремонтные работы ведутся на вокзалах Железорудная и Тобол. В ближайшее время заметные изменения ожидают и другие объекты железнодорожной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Увеличение площадей и модернизация вокзалов

Существенно изменится инфраструктура сразу нескольких станций:

  • на станции Аманкарагай площадь вокзала увеличится с 403 до 435 кв. м, текущая готовность проекта составляет 97%;
  • на станции Аркалык вокзал расширят с 1,7 тыс. до 2,4 тыс. кв. м;
  • в Кушмуруне площадь вырастет с 893 до 944 кв. м;
  • в Костанае вокзальный комплекс будет расширен с 7,4 тыс. до 8,7 тыс. кв. м.

Комфорт и безопасность для пассажиров

Фото пресс-службы КТЖ

Реконструкция направлена на повышение качества сервиса и создание комфортных и безопасных условий для пассажиров и сотрудников.

Фото пресс-службы КТЖ

На вокзалах:

  • формируются более функциональные и удобные зоны ожидания и обслуживания;
  • обновляются системы безопасности;
  • улучшаются санитарно-бытовые помещения и инфраструктура для маломобильных граждан.

Источник финансирования и роль местных властей

Фото пресс-службы КТЖ

Работы финансируются за счёт средств АО «НК «Қазақстан темір жолы», при этом подрядные организации для выполнения ремонтных и строительных работ определяются местными акиматами.

 



