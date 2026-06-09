Из Ташкента в Костанай запустят прямые авиарейсы





У жителей Костанайской области появится возможность напрямую добираться до столицы Узбекистана. С 13 июня узбекская авиакомпания My Freighter (Centrum Air) запускает новый международный маршрут по направлению Ташкент – Костанай.

Как сообщили в Министерстве транспорта Республики Казахстан, рейсы будут выполняться один раз в неделю — по субботам. Для перевозки пассажиров авиакомпания планирует использовать воздушные суда Airbus A320.

В ведомстве отметили, что работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных авиарейсов продолжается на постоянной основе.

Ожидается, что открытие нового авиасообщения между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать развитию торгово-экономических связей, делового и инвестиционного сотрудничества, а также туристических и культурных обменов между двумя странами.

Новый маршрут позволит сделать поездки между Костанаем и Ташкентом более удобными и доступными как для туристов, так и для представителей бизнеса.