Из-за коммунальной аварии автобусы изменят маршрут в Костанае

Об этом сообщает отдел ЖКХ Костаная.

Из-за коммунальной аварии на ул. Алтынсарина автобусы будут ходить по другому маршруту

С 22 октября, и в последующие четыре дня маршруты №№2, 5, 11, 12, 13, 21, 25, 101, 103 частично изменят схему движения: на перекрёстке Назарбаева-Алтынсарина будут сворачивать на ул. Баймагамбетова, затем — на Лермонтова, а после возвращаться на ул. Алтынсарина.

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