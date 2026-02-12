В Костанае 12 февраля зафиксирована утечка воды из колодца по адресу: улица К.Доненбаевой, 102. Об этом сообщили в городском акимате.
Причиной происшествия стала изношенность водопроводных сетей. На место оперативно выехала аварийная бригада, которая приступила к устранению порыва.
В настоящее время утечка локализована. На текущий момент порыв локализован, временно остаются без водоснабжения: 4 многоквартирных жилых дома, 1 социальный и 1 коммерческий объект.
В акимате призвали жителей с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.
