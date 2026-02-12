USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Из-за изношенных труб в Костанае произошла утечка воды

В Костанае 12 февраля зафиксирована утечка воды из колодца по адресу: улица К.Доненбаевой, 102. Об этом сообщили в городском акимате.

Причиной происшествия стала изношенность водопроводных сетей. На место оперативно выехала аварийная бригада, которая приступила к устранению порыва.

В настоящее время утечка локализована. На текущий момент порыв локализован, временно остаются без водоснабжения: 4 многоквартирных жилых дома, 1 социальный и 1 коммерческий объект.

