USD 428.05
EUR 501.2
RUB 5.47
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Из-за коронавируса на карантин закрыли школу в Костанайской области

Из-за коронавируса на карантин закрыли школу в Костанайской области

Как стало известно Алау, в школе-лицее №4 города Рудного у медицинского работника выявлен коронавирус. Принято решение о направлении на домашний карантин всех учащихся и сотрудников школы в период с 16 октября по 23 октября. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

«На сегодняшний день случаев заболевания среди детей и сотрудников нет. С целью предотвращения риска заболеваемости учащиеся и сотрудники школы направлены на домашний карантин»,- сообщили в ведомстве.

Напомним, в городах Костанайской области выявлены заражённые коронавирусом.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Прогноз погоды за 17 октября в Костанайской области
Следующая новость

Руководитель аэропорта Костаная оштрафован на 70 МРП