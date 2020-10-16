Из-за коронавируса на карантин закрыли школу в Костанайской области

Как стало известно Алау, в школе-лицее №4 города Рудного у медицинского работника выявлен коронавирус. Принято решение о направлении на домашний карантин всех учащихся и сотрудников школы в период с 16 октября по 23 октября. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.
«На сегодняшний день случаев заболевания среди детей и сотрудников нет. С целью предотвращения риска заболеваемости учащиеся и сотрудники школы направлены на домашний карантин»,- сообщили в ведомстве.
Напомним, в городах Костанайской области выявлены заражённые коронавирусом.
COVID-2019 в Казахстане
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