В настоящее время на глобальных финансовых рынках наблюдается повышенная волатильность, вызванная рядом решений Администрации Президента США. Усиление торговой напряжённости и протекционистская риторика усилили опасения участников рынка относительно возможного наступления глобальной рецессии.

Реакция рынков проявляется в резком снижении аппетита к риску и падении стоимости рискованных активов. Ключевые фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. Также значительно дешевеет нефть.

Цены на «черное золото» по состоянию на 7 апреля снизились на 14,1% за неделю до уровня ниже $65 за баррель — впервые за последние четыре года. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказали решение ОПЕК+ об ускорении снятия ранее принятых ограничений на добычу нефти, а также заявления Саудовской Аравии о снижении цен на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель — максимальное снижение с октября 2022 года.

На фоне падения нефтяных котировок и роста глобальной неопределенности валюты развивающихся рынков (ЕМ) и сырьевых экономик демонстрируют ослабление. Так, индекс валют стран ЕМ ослаб за неделю на 1,8% (с 31 марта по 7 апреля 2025 года). Южноафриканский ранд подешевел на 7,3%, российский рубль — на 3,8%, бразильский реал — на 3,5%, индонезийская рупия – на 1,5%, мексиканское песо – на 1,1%.

Отыгрывая возросшую волатильность на мировых рынках и негативную динамику основного экспортного товара, биржевой курс тенге на торгах KASE 7 апреля составил 519,12 тенге за доллар, ослабев на 2,7% по сравнению с предыдущим торговым днём. Ослабление за неделю составляет 2,9%. Давление на национальную валюту оказывает внешний фон, в том числе в виде усиления спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов ввиду ухудшения глобального риск-сентимента.

Рост спроса отразился и на увеличении объёмов торгов: по итогам 7 апреля объём операций на KASE составил 456,4 млн долларов США, что почти вдвое превышает среднедневной объём с начала года.

Поддержку национальной валюте продолжают оказывать продажи иностранной валюты Национального Банка в рамках осуществления трансфертов в бюджет и для целей монетарной нейтральности в отношении покупок аффинированного золота, осуществляемые в ранее заявленных объемах.

Национальный Банк не проводит интервенции на валютном рынке. Национальный Банк внимательно отслеживает ситуацию на валютном рынке и в случае необходимости готов принять необходимые меры для недопущения дестабилизирующих скачков обменного курса.

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