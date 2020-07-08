Из-за молнии начался пожар в Костанайской области

В Костанайской области продолжается тушение лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

6 июля на территории Костанайской области в Карабалыкском районе в 10 километрах от села Урнек на участке Михайловского учреждения лесного хозяйства возник лесной пожар. Произошло загорание сухой травы на площади 12 гектаров и лесных околков 3 гектара. Предварительная площадь охваченная пожаром, составляет около 15 гектаров. В настоящее время лесной пожар локализован и принимаются меры по полной его ликвидации.

Всего на тушение пожара привлечено 10 работников и 3 единицы техники КГУ, а также 2 человека и 2 единицы техники добровольно-пожарного формирования ТОО «Астык».Благодаря слаженным и решительным действиям лесхоза удалось избежать дальнейшего распространения огня.

Жертв и пострадавших нет. Предположительной причиной лесного пожара явился грозовой разряд.

Мы в свою очередь хотим еще раз напомнить жителям области о соблюдении правил пожарной безопасности:

— Ни в коем случае не жгите траву. Не оставляйте костры без присмотра. Тщательно тушите сигареты и спички перед тем, как выбросить их.

— Если вы заметили небольшой пожар на сухой траве – не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. Пламя можно погасить плотной тканью или засыпать землей.

— Если вам удалось потушить пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь полностью ликвидирован.

— Если же пожар захватил большую площадь, немедленно сообщите о случившемся по телефону «101» и постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.

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