Из-за морозов 23 февраля школьников переводят на дистанционное обучение

alau.kz
Информация поступает из городов и районов области.
Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Костанайского района, 23.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -33 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 23.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -33 гр., студенты 1 смены всех курсов г.Костаная, 23.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Регионы ориентируются по своим погодным условиям, сообщает пресс-служба управления образования.