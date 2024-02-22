Из-за морозов 23 февраля школьников переводят на дистанционное обучение

Информация поступает из городов и районов области.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Костанайского района, 23.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -33 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 23.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -33 гр., студенты 1 смены всех курсов г.Костаная, 23.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Регионы ориентируются по своим погодным условиям, сообщает пресс-служба управления образования.

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